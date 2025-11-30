தமிழ் இந்தியாவின் பெருமிதம் - பிரதமர் மோடி
தேன் உற்பத்தியில் இந்தியா புதிய சாதனைகளை படைத்து வருவதாக பிரதமர் கூறினார்.
புதுடெல்லி,
இன்றைய மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பேசியதாவது:-
நவம்பர் 26ம் தேதி அரசியலமைப்பு சட்ட தினத்தன்று நாடாளுமன்றத்தின் மைய அரங்கில் சிறப்பு நிகழ்ச்சி ஒன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. தேசிய பாடலான 'வந்தே மாதமரம்' இயற்றப்பட்டு 150வது ஆண்டு நிறைவையொட்டி நாடு முழுவதிலும் நிகழ்ச்சிகள் மிக சிறப்பாக தொடங்கப்பட்டன. நவம்பர் மாதம் 25ம் தேதி அயோத்தியின் ராமர் கோவிலில் காவிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது. நவம்பர் மாதம், பல உத்வேகங்களை நமக்குக் கொண்டு வந்திருக்கிறது. இந்தியக் கடற்படையின், நீர்மூழ்கி எதிர்ப்பு கப்பலான மாஹே மும்பையில் நாட்டிற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது.
காசி தமிழ் சங்கமம் டிச.,2ல் காசி நமோ படித்துறையில் தொடங்குகிறது. இந்தாண்டுக்கான கருப்பொருளாக, 'தமிழ் கற்கலாம்' என்ற மிகவும் சுவாரஸ்யமான தலைப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் இருந்து வரும் நமது சகோதர, சகோதரிகளை மகிழ்வோடு வரவேற்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சி, பல தரப்பினரையும் சந்திக்க ஒரு வாய்ப்பாக அமையும். இந்நாளை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறேன். காசி தமிழ் சங்கமம் என்பது, தமிழ் மொழியை விரும்பும் அனைவருக்கும் மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாக உள்ளது. தமிழ் கலாசாரம் உயர்வானது,தமிழ் மொழி உயர்வானது, தமிழ் இந்தியாவின் பெருமிதம்.தேன் உற்பத்தியில் இந்தியா புதிய சாதனைகளை படைத்து வருகிறது. கடந்த 11 ஆண்டுகளில் நாட்டில் தேன் உற்பத்தி இரு மடங்காக அதிகரித்துள்ளது. கடந்த சில ஆண்டுகளில் தேன் ஏற்றுமதியும் மூன்று மடங்கிற்கு மேலாக உயர்ந்துள்ளது.
உள்ளூர் உற்பத்தி பொருட்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என்பதை நான் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறேன். சில நாட்களுக்கு முன்பு, ஜி-20 உச்சிமாநாட்டின் போது, பல உலகத் தலைவர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கும்போது, இதை தான் வலியுறுத்தினேன். ஜி20 மாநாட்டின் போது, தென் ஆப்ரிக்காவின் அதிபருக்கு நடராஜரின் வெண்கல சிலையை நான் பரிசளித்தேன். இது தமிழகத்தின் தஞ்சாவூரின் கலாசார பாரம்பரியத்தில் வேரூன்றிய சோழர் கால கைவினைத்திறனை பிரதிபலித்தது. ஒவ்வொரு மாதமும் உங்களைச் சந்திப்பது எனக்கு எப்போதும் ஒரு புதிய அனுபவமாக இருக்கிறது. அடுத்த மாதம் நாம் சந்திக்கும் போது, 2025ம் ஆண்டு முடிவுக்கு வரும். நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் குளிர் இப்போது தீவிரமடையும். குளிர்காலத்தில் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தினரையும் சிறப்பு கவனத்துடன் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். அடுத்த மாதம், நிச்சயமாக சில புதிய தலைப்புகள் மற்றும் புதிய ஆளுமைகளைப் பற்றி ஆலோசிக்கலாம். நன்றி.
இவ்வாறு பிரதமர் மோடி பேசினார்.