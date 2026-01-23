இன்றைய முக்கிய செய்திகள்.. சில வரிகளில்.. 23-01-2026
உள்ளூர் முதல் உலகம் வரை இன்று நடைபெறும் முக்கிய நிகழ்வுகளை உடனுக்கு உடன் இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.
Live Updates
- 23 Jan 2026 10:30 AM IST
சர்வதேச செஸ் போட்டி: குகேஷ் முதல் வெற்றி
கருப்பு நிற காய்களுடன் ஆடிய குகேஷ் 51-வது நகர்த்தலில் வெற்றி பெற்றார்.
- 23 Jan 2026 10:29 AM IST
2வது டி20 போட்டி: இந்தியா - நியூசிலாந்து இன்று மோதல்
இந்தியா சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் அணி 3 ஒருநாள் 5 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் ஒருநாள் தொடரை 2-1 என்ற கணக்கில் நியூசிலாந்து கைப்பற்றியது.
இதையடுத்து, கடந்த 21ம் தேதி இரு அணிகளுக்கும் இடையே நடைபெற்ற முதல் டி20 போட்டியில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி இந்தியா அபார வெற்றிபெற்றது. இந்நிலையில், இந்தியா, நியூசிலாந்து இடையேயான 2வது டி20 போட்டி இன்று நடைபெறுகிறது. மராட்டிய மாநிலம் நாக்பூரில் இரவு 7 மணிக்கு போட்டி தொடங்குகிறது.
- 23 Jan 2026 10:27 AM IST
திருவனந்தபுரம்- தாம்பரம் இடையே அம்ரித் பாரத் ரெயில் சேவை: இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் மோடி
திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து நெல்லை வழியாக தாம்பரத்துக்கு மேலும் ஒரு அம்ரித் பாரத் வாராந்திர ரெயில் இயக்கப்படுகிறது.
- 23 Jan 2026 10:26 AM IST
தி.மு.க.வில் இணைந்தது ஏன்..? - அ.ம.மு.க.வில் இருந்து நீக்கப்பட்ட மாணிக்கராஜா விளக்கம்
அ.ம.மு.க. துணைப்பொதுச்செயலாளர் மாணிக்கராஜா, கட்சியில் இருந்து நீக்கப்படுவதாக டி.டி.வி. தினகரன் அறிவித்திருந்தார்.
- 23 Jan 2026 10:24 AM IST
வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தில் தங்கம், வெள்ளி விலை: இன்றைய நிலவரம் என்ன..?
இன்று தங்கம் விலை மீண்டும் உச்சத்தை எட்டி உள்ளது. அதன்படி சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.3,600 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,17,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ.450 உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,650-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
- 23 Jan 2026 10:23 AM IST
திமுக அரசுக்கு விடை கொடுக்க தமிழ்நாடு முடிவு செய்துவிட்டது - பிரதமர் மோடி
திமுக அரசுக்கு விடை கொடுக்க தமிழ்நாடு முடிவு செய்துவிட்டது என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.
- 23 Jan 2026 10:20 AM IST
பல்கலைக்கழகங்களில் 50% ஆசிரியர் காலி பணியிடங்கள்: திமுக அரசுக்கு அன்புமணி கண்டனம்
ஆசிரியர்களை நியமிக்க திமுக அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காதது கண்டிக்கத்தக்கது என அன்புமணி தெரிவித்துள்ளார்.
- 23 Jan 2026 10:19 AM IST
குடியரசு தினம், தொடர் விடுமுறை: சென்னையில் இருந்து சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்
வார இறுதி நாட்கள், குடியரசுதினத்தை முன்னிட்டு, அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்கள் மூலம் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளது.
- 23 Jan 2026 10:18 AM IST
நெல்லையப்பர் கோவிலில் தைப்பூச திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது
நெல்லையப்பர் -காந்திமதி அம்பாள் கோவிலில் ஆண்டுதோறும் தைப்பூச திருவிழா வெகுவிமரிசையாக நடைபெறும். இந்த ஆண்டு தைப்பூச திருவிழா இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) அதிகாலை 5 மணி அளவில் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. சுவாமி சன்னதியில் உள்ள பிள்ளையார் கொடிமரத்தில் கொடியேற்றப்பட்டது. அதைத்தொடர்ந்து தினமும் சுவாமி, அம்பாளுக்கு சிறப்பு அபிஷேக, பூஜைகள் நடைபெறுகிறது.
- 23 Jan 2026 10:17 AM IST
நெல்லை வழியாக செல்லும் ரெயில்களுக்கு புதிய நிறுத்தங்கள் அறிவிப்பு
பல்வேறு வழித்தடங்களில் செல்லும் ரெயில்கள், குறிப்பிட்ட சில ஊர்களில் நின்று செல்வதற்கு தெற்கு ரெயில்வே அனுமதி அளித்துள்ளது.