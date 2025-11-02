இன்றைய முக்கிய செய்திகள் சில வரிகளில்... 02-11-2025

உள்ளூர் முதல் உலகம் வரை இன்று நடைபெறும் முக்கிய நிகழ்வுகளை உடனுக்கு உடன் இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.


2025-11-02 04:12:44
  • 2 Nov 2025 9:50 AM IST

    சண்டே ஸ்பெஷல்: 'டூ இன் ஒன்' குழம்பு மசாலா தயாரிப்பது எப்படி?

    இந்த வாரம் பேச்சுலர்ஸ் சமையல் டிப்ஸ் பகுதியில் ' டூ இன் ஒன்' குழம்பு மசாலா தயாரிப்பது எப்படி? என்பதை பற்றி பார்க்கப்போகிறோம். அது என்ன ' டூ இன் ஒன்' குழம்பு மசாலா என்று நீங்கள் கேட்கலாம். சாம்பாருக்கும் இதே மசாலா பொடியை பயன்படுத்தலாம். மற்ற குழம்புகளுக்கும் இந்த மசாலா பொடியை சேர்க்கலாம். அடுத்தடுத்து நாம் சாம்பார், மற்ற குழம்புகள் எப்படி செய்வது? என்பதை பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம். அதனால், அதற்கு முன்னதாக குழம்பு மசாலா பொடியை தயாரிப்பது எப்படி? என்பதை பற்றி பார்ப்போம். அதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னவென்பதை முதலில் தெரிந்துகொள்வோம்.

  • 2 Nov 2025 9:48 AM IST

    எஸ்.ஐ.ஆர். மூலம் தமிழகத்தில் வெற்றி பெற பா.ஜ.க. முயற்சி: உதயநிதி ஸ்டாலின் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு

    பீகாரில் வருகிற 6, 11 ஆகிய நாட்களில் 2 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதனை முன்னிட்டு பீகாரில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இதில், பல லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதற்கு காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையான எதிர்ப்பை தெரிவித்து இருந்தன.

    பீகாரை தொடர்ந்து நாடு முழுவதும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கைக்கான ஆயத்த பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. தமிழ்நாடு உள்பட 12 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் இரண்டாம் கட்டமாக வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

  • 2 Nov 2025 9:47 AM IST

    வார ராசிபலன் - 02.11.2025 முதல் 08.11.2025 வரை...நீண்ட நாள் எதிர்பார்த்த நற்செய்தி வந்து சேரும்

    மேஷம் ராசியினருக்கு 4-ல் உள்ள உச்ச குரு 12-ல் உள்ள சனியை பார்ப்பது, ராசியாதிபதி 8-ல் ஆட்சி பெறுவது, 7-ல் சுக்கிரன் பலமாக இருப்பது ஆகியவற்றால் வெளிநாட்டு பணி, தொழில் குறித்த சுபச்செய்திகள் வரும்.

  • 2 Nov 2025 9:45 AM IST

    டி20 போட்டிகளில் இருந்து கேன் வில்லியம்சன் ஓய்வு; ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி

    நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் கேன் வில்லியம்சன் சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார். 35 வயதாகும் வில்லியம்சன் 2011 ஆம் ஆண்டில் டி20 போட்டியில் அறிமுகமானார். இதுவரை 93 டி20 போட்டிகளில் ஆடியுள்ள கேன் வில்லியம்சன் 18 அரை சதத்துடன் 2,575 ரன்களை அடித்துள்ளார் . டி20 லீக் போட்டிகளில் தொடர்ந்து விளையாடுவேன் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.கேன் வில்லியம்சனின் திடீர் அறிவிப்பால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

  • 2 Nov 2025 9:44 AM IST

    பீகாரில் ஜனசுராஜ் கட்சி தொண்டர் படுகொலை; ஐக்கிய ஜனதாதள வேட்பாளர் நள்ளிரவில் கைது

    243 தொகுதிகளை கொண்ட பீகார் சட்டசபைக்கு நவம்பர் 6, 11 ஆகிய நாட்களில் 2 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. முதற்கட்டமாக 121 தொகுதிகளுக்கும், இரண்டாம் கட்டமாக 122 தொகுதிகளுக்கும் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தேர்தலில் பதிவாகும் வாக்குகள் வருகிற 14-ந்தேதி எண்ணப்பட்டு அன்றே முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன.

    இந்த நிலையில், ஜனசுராஜ் கட்சியை சேர்ந்த பியூஷ் பிரியதர்ஷி என்பவர் மொகமா தல் தொகுதிக்கான வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளார். அவருக்காக வாக்குகள் கோரி பிரசாரத்தில் ஈடுபடும் பணியில் துலார்சந்த் யாதவ் (வயது 75) என்பவர் ஈடுபட்டு உள்ளார். ராஷ்டீரிய ஜனதா தள கட்சியின் முன்னாள் மூத்த தொண்டர் மற்றும் உள்ளூர் தலைவராகவும் இருந்துள்ளார்.

