இன்றைய முக்கிய செய்திகள்.. சில வரிகளில்.. 07-11-2025
உள்ளூர் முதல் உலகம் வரை இன்று நடைபெறும் முக்கிய நிகழ்வுகளை உடனுக்கு உடன் இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.
Live Updates
- 7 Nov 2025 9:55 AM IST
ஏறிய வேகத்தில் குறைந்த தங்கம் விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன..?
தங்கம் விலை ஒரே நாளில் நேற்று சவரனுக்கு ரூ.1,120 உயர்ந்தது. ரூ.90 ஆயிரத்து 560-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
- 7 Nov 2025 9:54 AM IST
போதை பழக்கத்துக்கு அடிமை: முடிவுக்கு வந்த ஜிம்பாப்வே முன்னணி வீரரின் கிரிக்கெட் வாழ்க்கை
39 வயதான சீன் வில்லியம்ஸ் ஜிம்பாப்வே அணிக்காக 164 ஒரு நாள் போட்டிகளில் ஆடி 8 சதம் உள்பட 5,217 ரன்கள் சேர்த்துள்ளார். அத்துடன் 24 டெஸ்ட் மற்றும் 85 இருபது ஓவர் போட்டிகளிலும் ஆடியுள்ளார்.
- 7 Nov 2025 9:52 AM IST
காஞ்சிபுரம் வரதராஜர் கோவிலில் ‘தங்க பல்லி’ மாயமானதாக புகார் - அறநிலையத்துறை மறுப்பு
‘தங்க பல்லி’ மாயமானதாக எழுந்த புகார் முற்றிலும் பொய்யானது என அறநிலையத்துறை விளக்கமளித்துள்ளது.
- 7 Nov 2025 9:51 AM IST
அக்டோபர் மாத சிறந்த வீரர் விருது: பரிந்துரை பட்டியலை வெளியிட்ட ஐ.சி.சி.
அக்டோபர் மாத சிறந்த வீராங்கனை விருதுக்கான பரிந்துரை பட்டியலில் மந்தனா இடம்பெற்றுள்ளார்.
- 7 Nov 2025 9:50 AM IST
தி.மு.க. உறுப்பினர் வைஷ்ணவி அளித்த புகார் - இன்ஸ்டாகிராம் பிரபலம் அதிரடி கைது
கார்த்திக் மீது சைபர் கிரைம் போலீசார் ஆறு பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
- 7 Nov 2025 9:47 AM IST
சென்னை: தனியார் உணவு தயாரிக்கும் கூடத்தில் பயங்கர தீ விபத்து
சமையல் எரிவாய் கசிவால் தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாக முதற்கட்ட தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
- 7 Nov 2025 9:41 AM IST
கமல்ஹாசனுக்கு முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து
நடிகரும் மாநிலங்களவை எம்.பியுமான கமல்ஹாசனுக்கு முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
- 7 Nov 2025 9:40 AM IST
செங்கோட்டையன் ஆதரவாளர்கள் 12 பேர் அ.தி.மு.க.வில் இருந்து நீக்கம் - எடப்பாடி பழனிசாமி நடவடிக்கை
செங்கோட்டையன் ஆதரவாளர்கள் 12 பேரை கட்சியில் இருந்து நீக்கம் செய்து எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
- 7 Nov 2025 9:37 AM IST
‘வங்கி ஊழியர்களுக்கு உள்ளூர் மொழி தெரிந்திருக்க வேண்டும்’ - நிர்மலா சீதாராமன்
பொதுத்துறை வங்கி ஊழியர்களுக்கான விதிமுறைகள் மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டும் என நிர்மலா சீதாராமன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
- 7 Nov 2025 9:36 AM IST
ராசிபலன் (07.11.2025): இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று பண வரவு அதிகரிக்கும்
கன்னி
சொந்த தொழில் செய்பவர்களுக்கு அரசு வங்கி கடனில் மானியம் கிடைக்கும். குடும்பத் தலைவிகளுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். வெளியிடத்தில் உணவுகளை உட்கொள்ள வேண்டாம். கூடுமானவரை வீட்டு உணவினை உண்பது நல்லது.. ஆரோக்கியம் முன்னேற்றம் அடையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்ச்