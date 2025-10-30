பசும்பொன் தேவர் சிலைக்கு தவெக சார்பில் மரியாதை

தினத்தந்தி 30 Oct 2025 12:34 PM IST
தேவர் ஜெயந்தி விழா, குருபூஜை அரசு விழாவாக நடைபெற்று வருகிறது.

ராமநாதபுரம்,

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதியை அடுத்த பசும்பொன் கிராமத்தில் தெய்வீக திருமகனார் முத்துராமலிங்கத்தேவரின் ஜெயந்தி மற்றும் குருபூஜை விழா ஒவ்வொரு ஆண்டும் விமரிசையாக கொண்டாடப்படும். இந்த ஆண்டுக்கான விழா நேற்று முன்தினம் யாகசாலை பூஜைகளுடன் ஆன்மிக விழாவாக தொடங்கியது. அதனை தொடர்ந்து நேற்று அரசியல் விழாவாக நடந்தது. பசும்பொன்னில் இன்று (வியாழக்கிழமை) தேவர் ஜெயந்தி விழா, குருபூஜை அரசு விழாவாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில் தவெக சார்பில் பசும்பொன் தேவர் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.

தவெக பொதுச்செயலாளர் என்.ஆனந்த் , அருண்ராஜ், சிடிஆர் நிர்மல்குமார் மற்றும் மாநில , மாவட்ட நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு பசும்பொன் தேவர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

