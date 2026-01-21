உலக பாதுகாப்புக்காக கிரீன்லாந்து அமெரிக்காவுக்கு தேவை: வெள்ளை மாளிகையில் டிரம்ப் பேச்சு
நேட்டோ அதிக மகிழ்சி அடைய கூடிய விசயங்களை நாங்கள் செய்ய போகிறோம் என டிரம்ப் கூறியுள்ளார்.
வாஷிங்டன் டி.சி.,
அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்ப் சமீபத்தில் அதிரடியான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார். உலக நாடுகளுக்கு கடுமையான வரி விதித்து வந்த அவர், எண்ணெய் வளம் கொண்ட வெனிசுலாவை இலக்காக கொண்டு செயல்பட்டார். இதனால் அதன் அதிபர் நிக்கோலஸ் மதுரோ கைது செய்யப்பட்டு, அமெரிக்காவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டார்.
இதற்கான முடிவு என்னவென தெரிவதற்குள், வெனிசுலாவின் பல கோடி மதிப்பிலான எண்ணெய் பீப்பாய்களை கொள்முதல் செய்துள்ளார். இதன்பின்னர், ஈரானுடன் வர்த்தகம் செய்யும் நாடுகளுக்கு 25 சதவீத வரி விதிப்புகள் என அதிரடி காட்டினார். தொடர்ந்து, கிரீன்லாந்து மீதும் டிரம்ப் குறி வைத்துள்ளார்.
இதுபற்றி அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்ப் செய்தியாளர்களிடம் கூறும்போது, ஆர்க்டிக் பெருங்கடலில் பெரும்பலத்துடன் உள்ள ரஷியா மற்றும் சீனா நாடுகளிடம் இருந்து அமெரிக்காவை பாதுகாக்க கிரீன்லாந்து எங்களுக்கு அவசியம் என கூறினார். அதனால், சுயாட்சி பிராந்திய பகுதியை எங்களிடம் விற்க வேண்டும் என டிரம்ப் தொடர்ந்து டென்மார்க்கை வலியுறுத்தி வருகிறார்.
ஆனால், டென்மார்க்கோ அல்லது நேட்டோ நாடுகளோ இதற்கு சம்மதிக்கவில்லை. இதற்கு பிற நாடுகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன. கிரீன்லாந்தின் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த பிரான்ஸ், ஜெர்மனி மற்றும் பிற ஐரோப்பிய நாடுகள் தங்களுடைய படைகளை அனுப்பி வருகின்றன.
எனினும், அமெரிக்காவின் பாதுகாப்புக்கு கிரீன்லாந்து வேண்டும். இதனை எதிர்க்கும் நாடுகளுக்கு நான் வரி விதிப்பேன் என டிரம்ப் மிரட்டலாக கூறினார். ஆனால், பல ஐரோப்பிய நாடுகள் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தன.
இதனால், அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கு இடையேயான வர்த்தக ஒப்பந்தம் இறுதி செய்யப்படும் பணியை நிறுத்தி வைக்கும் சூழலும் ஏற்பட்டு உள்ளது.
இந்நிலையில், டிரம்ப் செய்தியாளர்களிடம் கூறும்போது, பிப்ரவரி 1-ந்தேதி முதல் இங்கிலாந்தில் இருந்து வரும் அனைத்து பொருட்களுக்கும் 10 சதவீத வரி விதிப்பேன் என்றார். இந்த வரி விதிப்புகள் டென்மார்க், நார்வே, சுவீடன், பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, நெதர்லாந்து மற்றும் பின்லாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கும் பொருந்தும் என கூறினார்.
இந்த நிலையில், வெள்ளை மாளிகையில் இன்று டிரம்ப் பேசும்போது, எல்லோருக்கும் ஏதோவொரு மிக நல்ல விசயம் நடக்க போகிறது. நேட்டோவுக்கு நான் செய்த நல்லவை போன்று வேறு யாரும் நன்மை செய்ததில்லை.
அதனால், நேட்டோ அதிக மகிழ்ச்சி அடைய கூடிய விசயங்களை நாங்கள் செய்ய போகிறோம்
அதற்கான பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக கிரீன்லாந்து வேண்டும். அமெரிக்கா மற்றும் உலக பாதுகாப்புக்காக கூட அது எங்களுக்கு அவசியம். அது மிக முக்கியம் வாய்ந்தது என பேசியுள்ளார்.