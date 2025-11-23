200 பேரை பலி கொண்ட அரியலூர் ரெயில் விபத்து: 69 ஆண்டுகள் ஆகியும் ஆறாத வடுவாகிப் போனது
மருதையாற்றில் அபாய அளவைத்தாண்டி தண்டவாளங்களை தொட்டபடி மழைநீர் சென்றது.
விபத்து... அன்றாட மானுட வாழ்வில் அங்கமாகிவிட்ட ஒன்றாகிப்போனது. நேற்று முன்தினம் துபாயில் நடந்த வான் சாகசத்தின்போது இந்திய விமானப்படையின் தேஜஸ் போர் விமானம் விழுந்து தீப்பிடித்ததில், விமானி உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.
இதேபோல் கடந்த 69 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இதே நாளில் (நவம்பர் 23-ந்தேதி) கல்நெஞ்சையும் நொறுக்கும் வகையில் ஒரு ரெயில் விபத்து அரியலூரில் நடந்தது.
அதைப்பற்றிய விவரம் வருமாறு:-
கடந்த 1956-ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 23-ந் தேதி சென்னையில் இருந்து இரவு 9 மணிக்கு தூத்துக்குடி நோக்கி 12 பெட்டிகளுடன் ஒரு ரெயில் புறப்பட்டது. வடகிழக்கு பருவமழை காலம் என்பதால் அப்போது மிக கனமழை பெய்துள்ளது.
இதனால் அரியலூர்-சில்லக்குடி ரெயில் நிலையங்களுக்கு இடையே உள்ள மருதையாற்றில் அபாய அளவைத்தாண்டி தண்டவாளங்களை தொட்டபடி மழைநீர் சென்றது. அப்போது அரியலூர் ெரயில் நிலையத்தை தாண்டிய தூத்துக்குடி ரெயில் மருதையாற்று பாலத்தின் மீது சென்றபோது, அனைத்து பெட்டிகளும் ஆற்றில் கவிழ்ந்தன.
இதற்கான காரணம், ரெயில் வந்த சமயத்தில் தண்டவாளங்கள் மட்டுமே அந்தரத்தில் தொங்கியிருக்கின்றன என்பது பின்பே தெரியவந்தது. இந்த விபத்தில் பலர் இறந்துவிட்டனர். பலர் உடைந்த பெட்டிகளுடன் பல மைல் தூரத்திற்கு நீரில் இழுத்துச் செல்லப்பட்டனர். ரெயில் விபத்து நடந்த தகவல் அதிகாலையிலேயே தெரியவந்தது.
அந்நேரத்தில் படுகாயமடைந்தவர்களின் அபயகுரலும், முனகல் சத்தங்களும், மரண ஓலமும் கேட்டுள்ளது. இதற்கிடையே பயங்கர சத்தம் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த அருகில் உள்ள பகுதிகளை சேர்ந்த பொதுமக்கள், அங்கு சென்று உயிருக்கு போராடிய சிலரை மீட்டனர்.மேலும் அங்கு வந்த ரெயில்வே பாதுகாப்பு படையினர் மற்றும் அவசர கால மீட்பு படையினர், ரெயில் பெட்டிகளில் இடிபாடுகளில் சிக்கியவர்களில் ஒரு சிலரை மீட்டனர்.
இந்த ரெயில் விபத்தில் 200-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து அப்போது ரெயில்வே மந்தியாக இருந்த லால் பகதூர் சாஸ்திரி ரெயில் விபத்துக்கு பொறுப்பேற்று தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இந்த கோர விபத்து நடந்து 69 ஆண்டுகள் ஆனபோதிலும் மக்களின் மனதில் ஆறாத வடுவாகிப்போனது.