8 சிக்சர்கள், 11 பந்துகளில் அரை சதம்... கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அடுக்கடுக்காக ஆகாஷ் சாதனை; வைரலான வீடியோ
ஷில்லாங்,
குஜராத்தின் சூரத் நகரில் நடந்து வரும் ரஞ்சி கோப்பை போட்டிக்கான கிரிக்கெட் தொடரில் அருணாசல பிரதேசத்திற்கு எதிராக மேகாலயா மாநில கிரிக்கெட் வீரர் ஆகாஷ் குமார் சவுத்ரி (வயது 25) அடுக்கடுக்காக பல சாதனைகளை படைத்திருக்கிறார்.
8-வது வீரராக களமிறங்கிய அவர், முதல் பந்தில் ரன் எதுவும் எடுக்கவில்லை. அடுத்தடுத்து சிங்கிள்ஸ் ஓடி 2 ரன்களை சேர்த்திருக்கிறார். இதற்கு பின்னர் அவருடைய விஸ்வரூப ஆட்டம் வெளிப்பட்டது. இடது கை சுழற்பந்து வீச்சாளரான லிமர் தபி வீசிய 126-வது ஓவரின்போது தொடர்ச்சியாக 6 சிக்சர்களை அவர் பறக்க விட்டார்.
இதனால், முதல்தர கிரிக்கெட் போட்டியில் 6 சிக்சர்கள் அடித்த ரவி சாஸ்திரி, சர் கேரி சோபர்ஸ் ஆகியோரின் வரிசையில் 3-வது வீரராக ஆகாஷ் இணைந்துள்ளார். அத்துடன் அவர் நிற்கவில்லை. அடுத்த ஓவரின் 2 பந்துகளையும் அவர் சிக்சர்கள் பறக்க விட்டார். இதனால் அடுத்தடுத்து 8 சிக்சர்களை அடித்து புதிய சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார். 11 பந்துகளில் அவர் அரை சதம் விளாசினார். இது வரலாற்று சாதனையாகும்.
2012-ம் ஆண்டில் லீசெஸ்டர்ஷைரின் வீரர் வெய்னி ஒயிட்டின் 12 பந்துகளில் அரை சதம் என்பதே சாதனையாக இருந்தது. அந்த சாதனையை ஆகாஷ் முறியடித்து உள்ளார்.
அதுவும் 9 நிமிடங்களில் அரை சதம் அடித்துள்ளார். இது விரைவாக அரை சதம் என்ற மற்றொரு சாதனையாகும். 1965-ம் ஆண்டு 13 பந்துகளில் கிளைவ் இன்மேன் அரை சதம் விளாசினார். 8 நிமிடங்களில் அரை சதம் அடித்தது சாதனையாக உள்ளது. அந்த வரிசையில் ஆகாஷ் 2-ம் இடம் பிடித்துள்ளார். ஆகாஷ் பந்துகளை சிக்சருக்கு பறக்கு விடும் வீடியோ ஒன்றும் வைரலாகி உள்ளது.