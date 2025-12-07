ஆஷஸ் 2-வது டெஸ்ட் முடிவு: உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளி பட்டியலில் அணிகளின் நிலை என்ன..?
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஆஷஸ் 2-வது டெஸ்டில் ஆஸ்திரேலியா வெற்றி பெற்றது.
துபாய்,
ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் 2-வது போட்டி பிரிஸ்பேனில் உள்ள கப்பா ஸ்டேடியத்தில் பகல்-இரவு போட்டியாக (பிங்க் பந்து டெஸ்ட்) நடைபெற்றது. இதில் ஆஸ்திரேலிய அணி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
இந்நிலையில் இந்த போட்டி முடிவடைந்ததை அடுத்து சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐ.சி.சி.) உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளி பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது.
இதில் இதுவரை 5 போட்டிகளில் ஆடி 5-லும் வெற்றி பெற்றுள்ள ஆஸ்திரேலிய அணி 100 சதவீத புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் தொடர்கிறது. தென் ஆப்பிரிக்கா 75 சதவீத புள்ளிகளுடன் 2-வது இடத்தில் நீடிக்கிறது. இலங்கை (66.67 சதவீதம்), பாகிஸ்தான் (50 சதவீதம்), இந்தியா (48.15 சதவீதம்) அணிகள் முறையே 3 முதல் 5 இடங்களில் உள்ளன.
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 2-வது ஆஷஸ் டெஸ்டில் தோல்வியடைந்த இங்கிலாந்து சில புள்ளிகளை இழந்த நிலையில் (30.95 சதவீதம்) 7-வது இடத்திற்கு சரிந்துள்ளது. இதனால் 7-வது இடத்திலிருந்த நியூசிலாந்து (33.33 சதவீதம்) 6-வது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. வங்காளதேசம் (16.66 சதவீதம்) மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் (5.56 சதவீதம்) கடைசி 2 இடங்களில் உள்ளன.