ஆஷஸ் 3-வது டெஸ்ட்: ஆஸ்திரேலிய அணியின் பிளேயிங் லெவன் அறிவிப்பு
ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து இடையிலான ஆஷஸ் 3-வது டெஸ்ட் நாளை தொடங்க உள்ளது.
அடிலெய்டு,
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சென்றுள்ள இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்றுள்ளது. இதில் பெர்த், பிரிஸ்பேன் ஆகிய இடங்களில் நடந்த முதல் இரு டெஸ்டுகளிலும் ஆஸ்திரேலியா அபார வெற்றி பெற்று தொடரில் 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது. இதனையடுத்து இவ்விரு அணிகள் இடையிலான 3-வது டெஸ்ட் போட்டி அடிலெய்டில் நாளை (புதன்கிழமை) தொடங்குகிறது.
இந்நிலையில் இந்த போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியின் பிளேயிங் லெவன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காயத்தால் முதல் இரு டெஸ்டை தவற விட்ட ஆஸ்திரேலிய கேப்டனும், வேகப்பந்து வீச்சாளருமான பேட் கம்மின்ஸ் அணிக்கு திரும்பியுள்ளார். அதேபோல் கடந்த போட்டியில் ஆடாத நாதன் லயன் மீண்டும் அணிக்கு திரும்பியுள்ளார். இவர்களுக்கு பதிலாக பிரெண்டன் டாகெட் மற்றும் மைக்கேல் நெசர் வெளியே உட்கார வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஆஸ்திரேலிய அணியின் பிளேயிங் லெவன் பின்வருமாறு: பேட் கம்மின்ஸ் (கேப்டன்), ஜேக் வெதரால்ட், டிராவிஸ் ஹெட், மார்னஸ் லபுஸ்சேன், ஸ்டீவ் ஸ்மித், கேமரூன் கிரீன், அலெக்ஸ் கேரி, ஜோஷ் இங்கிலிஸ், மிட்செல் ஸ்டார்க், நாதன் லயன், ஸ்காட் போலண்ட்.