ஆஷஸ் முதல் டெஸ்ட்: பந்துவீச்சில் மிரட்டிய ஸ்டோக்ஸ்.. முதல் இன்னிங்சில் ஆஸி. திணறல்
இங்கிலாந்து - ஆஸ்திரேலியா இடையிலான ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடர் இன்று தொடங்கியது.
பெர்த்,
ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடுகிறது. இதன்படி ஆஸ்திரேலியா- இங்கிலாந்து இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி பெர்த்தில் இன்று தொடங்கியது.
இதில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணி ஆஸ்திரேலிய வேகப்பந்து வீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் முதல் இன்னிங்சில் 172 ரன்களில் ஆல் அவுட் ஆனது. அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக ஹாரி புரூக் 52 ரன்கள் அடித்தார். ஆஸ்திரேலியா தரப்பில் மிட்செல் ஸ்டார்க் 7 விக்கெட்டுகளை அள்ளினார்.
இதனையடுத்து தனது முதல் இன்னிங்சை தொடங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணியும் இங்கிலாந்து பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் சீரான இடைவெளியில் விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. வேகப்பந்து வீச்சுக்கு சாதகமான இந்த மைதானத்தில் ஆர்ச்சர், பிரைடன் கார்ஸ் மற்றும் பென் ஸ்டோக்ஸ் அசத்தலான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்தினர்.
இவர்களின் வேகத்தை தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் ஆஸ்திரேலிய அணி கொத்தாக விக்கெட்டுகளை இழந்தது. முன்னணி வீரர்களான லபுஸ்சேன் (9 ரன்), ஸ்டீவ் ஸ்மித் (17 ரன்), கவாஜா (2 ரன்), ஆகியோர் விரைவில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றினர். சிறிது நேரம் தாக்குப்பிடித்த ஹெட் (21 ரன்), கேமரூன் கிரீன் (24 ரன்) மற்றும் அலெக்ஸ் கேரி (26) ஆகியோரின் கணிசமான பங்களிப்பால் ஆஸ்திரேலிய அணி 100 ரன்களை கடந்தது.
முதல் நாள் முடிவில் ஆஸ்திரேலிய அணி 39 ஓவர்களில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 123 ரன்கள் அடித்துள்ளது. நாதன் லயன் 3 ரன்களுடனும், பிரெண்டன் டாகெட் ரன் எதுவுமின்றியும் களத்தில் உள்ளனர். இங்கிலாந்து தரப்பில் பந்துவீச்சில் மிரட்டிய ஸ்டோக்ஸ் 5 விக்கெட்டுகளும், ஆர்ச்சர் மற்றும் பிரைடன் கார்ஸ் தலா 2 விக்கெட்டுகளும் வீழ்த்தி உள்ளனர்.
ஆஸ்திரேலியா இன்னும் 49 ரன்கள் பின்தங்கி உள்ள நிலையில் நாளை 2-வது நாள் ஆட்டம் நடைபெற உள்ளது.