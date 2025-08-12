ஆசிய கோப்பை: ஜஸ்பிரித் பும்ரா விளையாடுகிறாரா..? வெளியான தகவல்
ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணி இன்னும் ஒரு வாரத்தில் அறிவிக்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.
மும்பை,
8 அணிகள் இடையிலான 17-வது ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் செப்டம்பர் 9-ந்தேதி முதல் 28-ந்தேதி வரை ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெறுகிறது. இந்த தொடர் இம்முறை டி20 வடிவில் நடத்தப்பட உள்ளது. இந்த தொடரில் பங்கேற்றுள்ள அணிகள் 2 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அதன்படி 'ஏ' பிரிவில் நடப்பு சாம்பியன் இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், ஓமன் அணிகளும், 'பி' பிரிவில் ஆப்கானிஸ்தான், வங்காளதேசம், இலங்கை, ஹாங்காங் அணிகளும் இடம் பெற்றுள்ளன. ஒவ்வொரு அணியும் மற்ற அணிகளுடன் தலா ஒரு முறை மோதும். லீக் சுற்று முடிவில் இரு பிரிவிலும் முதல் இரு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் சூப்பர்4 சுற்றுக்கு முன்னேறும்.
இதில் இந்திய அணி தனது முதல் ஆட்டத்தில் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தை செப்.10-ந் தேதி துபாயில் சந்திக்கிறது. இதைத்தொடர்ந்து பரம எதிரியான பாகிஸ்தானை செப்.14-ந் தேதி துபாயிலும், ஓமனை செப்.19-ந் தேதி அபுதாபியிலும் எதிர்கொள்கிறது. இறுதிப்போட்டி செப்.28-ந் தேதி துபாயில் அரங்கேறுகிறது.
இந்த தொடரில் இந்திய அணியின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளரான ஜஸ்பிரித் பும்ரா விளையாட மாட்டார் என்று முதலில் கூறப்பட்டது. ஆனால் தற்போது வெளியான தகவலின் படி, ஆசிய கோப்பையில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா விளையாட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
ஆனால் ஆசிய கோப்பை நிறைவடைந்தவுடன் நடைபெற உள்ள வெஸ்ட் இண்டீசுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரின் (2 போட்டிகள்) முதல் போட்டியை அவர் தவற விட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணி இன்னும் ஒரு வாரத்தில் அறிவிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.