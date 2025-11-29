பி.எஸ்.எல். தொடருக்காக ஐ.பி.எல்.-ஐ தவறவிடும் டு பிளெஸ்சிஸ்.. ரசிகர்கள் ஷாக்
கடந்த ஐ.பி.எல். சீசனில் பாப் டு பிளெஸ்சிஸ் டெல்லி அணியில் இடம்பெற்றிருந்தார்.
கேப்டவுன்,
19-வது ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் போட்டிக்கான வீரர்கள் மினி ஏலம் அடுத்த மாதம் (டிசம்பர்) 16-ந் தேதி அபுதாபியில் நடக்கிறது. இதையொட்டி தக்கவைக்கப்படும் வீரர்கள் மற்றும் விடுவிக்கப்படும் வீரர்களின் பட்டியலை கடந்த 15-ந் தேதி இந்திய கிரிக்கெட் வாரியத்திடம் 10 அணிகளும் சமர்ப்பிக்க உத்தரவிடப்பட்டு இருந்தது.
அதன்படி ஐ.பி.எல். போட்டியில் பங்கேற்கும் 10 அணிகளும் விடுவித்த வீரர்கள் மற்றும் தக்கவைத்த வீரர்கள் விவரம் அதிகாரபூர்வமாக வெளியிட்டன. மொத்தம் 173 வீரர்கள் தக்க வைக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
இதில் கடந்த சீசனில் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணியில் இடம்பெற்றிருந்த தென் ஆப்பிரிக்க முன்னாள் கேப்டனான பாப் டு பிளெஸ்சிசை அந்த அணி நிர்வாகம் மினி ஏலத்திற்கு முன் கழற்றி விட்டுள்ளது. 14 ஆண்டுகளாக ஐ.பி.எல். தொடரில் ஆடி வரும் அவர் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகளுக்காவும் ஆடியுள்ளார்.
இதில் பெங்களூரு அணியின் கேப்டனாகவும் அவர் செயல்பட்டுள்ளார். சென்னை மற்றும் பெங்களூரு அணிகளில் விளையாடிய கால கட்டங்களில் தனக்கென்று தனி ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்கினார்.
இந்நிலையில் அடுத்த ஐ.பி.எல். (2026) தொடரில் இருந்து விலகுவதாக பாப் டு பிளெஸ்சிஸ் அறிவித்துள்ளார். இது ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக் (பி.எஸ்.எல்.) தொடரில் விளையாட உள்ளதால் இந்த முடிவு எடுத்ததாக அவர் தனது சமூக வலைதள பக்கங்கள் மூலம் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “ஐபிஎல்-ல் 14 சீசன்களுக்குப் பிறகு, இந்த ஆண்டு ஏலத்தில் என் பெயரை வைக்க வேண்டாம் என்று முடிவு செய்துள்ளேன். இது ஒரு பெரிய முடிவு. இந்த லீக் என் பயணத்தின் ஒரு பெரிய பகுதியாக இருந்தது. உலகத்தரம் வாய்ந்த அணி வீரர்களுடன், அற்புதமான உரிமையாளர்களுக்காக வேறு எதையும் விட ஆர்வமுள்ள ரசிகர்களுக்கு முன்னால் விளையாடும் அதிர்ஷ்டம் எனக்குக் கிடைத்தது.
ஒரு கிரிக்கெட் வீரராகவும் ஒரு நபராகவும் என்னை வடிவமைத்த நட்புகள், பாடங்கள் மற்றும் நினைவுகளை இந்தியா எனக்குக் கொடுத்துள்ளது. ஒவ்வொரு பயிற்சியாளருக்கும், அணியினருக்கும், உதவி ஊழியருக்கும், மற்றும் இத்தனை ஆண்டுகளாக என்னை ஆதரித்த ஒவ்வொரு ரசிகருக்கும் நன்றி. உங்கள் ஆதரவு உலகத்திற்கு அர்த்தமுள்ளது.
பதினான்கு ஆண்டுகள் என்பது ஒரு நீண்ட காலம். இந்த அத்தியாயம் எனக்கு என்ன அர்த்தம் என்பதில் நான் பெருமை கொள்கிறேன். இந்தியா என் இதயத்தில் ஒரு சிறப்பு இடத்தைப் பிடித்துள்ளது, இது நிச்சயமாக விடைபெறல் அல்ல, நீங்கள் என்னை மீண்டும் பார்ப்பீர்கள்.
இந்த ஆண்டு, நான் ஒரு புதிய சவாலை ஏற்றுக்கொள்ள தேர்வு செய்துள்ளேன். வரவிருக்கும் பிஎஸ்எல் சீசனில் விளையாடுவேன். இது எனக்கு ஒரு உற்சாகமான படியாகும். புதிதாக ஒன்றை அனுபவிக்கவும், ஒரு வீரராக வளரவும், நம்ப முடியாத திறமை மற்றும் ஆற்றல் நிறைந்த லீக்கை ஏற்றுக்கொள்ளவும் இது ஒரு வாய்ப்பு. ஒரு புதிய நாடு. ஒரு புதிய சூழல். ஒரு புதிய சவால். பாகிஸ்தானின் விருந்தோம்பலை நான் எதிர்நோக்குகிறேன். விரைவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன்” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.