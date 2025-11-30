முதல் ஒருநாள் போட்டி: இந்தியா-தென்ஆப்பிரிக்கா இன்று மோதல்
தென்ஆப்பிரிக்கா டெஸ்ட் தொடரை வென்று அசத்தியது.
ராஞ்சி,
தென்ஆப்பிரிக்க கிரிக்கெட் அணி, இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து விளையாடி வருகிறது. இவ்விரு அணிகள் இடையே முதலில் நடந்த 2 போட்டி கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் தென்ஆப்பிரிக்க அணி 2-0 என்ற கணக்கில் தொடரை முழுமையாக கைப்பற்றியது. 25 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதல்முறையாக இந்தியாவை அதன் சொந்த மண்ணில் வீழ்த்தி தென்ஆப்பிரிக்கா டெஸ்ட் தொடரை வென்று அசத்தியது.
இதைத்தொடர்ந்து 3 ஆட்டங்கள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் நடைபெறுகிறது. இதில் இந்தியா-தென்ஆப்பிரிக்கா அணிகள் இடையிலான முதலாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி ராஞ்சியில் உள்ள ஜார்கண்ட் மாநில கிரிக்கெட் சங்க ஸ்டேடியத்தில் இன்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) நடக்கிறது.
கழுத்து வலியால் தென்ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் பாதியில் விலகிய கேப்டன் சுப்மன் கில், ஆஸ்திரேலிய தொடரில் பின்னோக்கி ஓடி பந்தை பிடித்து விட்டு தடுமாறி விழுந்ததில் விலா எலும்பில் காயம் அடைந்து ஆஸ்பத்திரியில் சிகிச்சை பெற்ற துணை கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் அய்யர் ஆகியோர் இன்னும் உடல் தகுதியை எட்டாததால் இந்த தொடரில் ஆடவில்லை. இதனால் லோகேஷ் ராகுல் கேப்டனாக இந்திய அணியை வழிநடத்த உள்ளார். அதிரடி தொடக்க ஆட்டக்காரர் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு ஒருநாள் போட்டி அணிக்கு திரும்பி இருக்கின்றனர்.இந்திய அணியில் பேட்டிங்கில் ஜெய்ஸ்வால், ரோகித் சர்மா, விராட் கோலி, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், ரிஷப் பண்ட், கேப்டன் லோகேஷ் ராகுல் என்று பெரிய பட்டாளமே இருக்கிறது.
இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் அபாரமாக செயல்பட்டு வெற்றி பெற்ற நம்பிக்கையுடனும், உற்சாகத்துடனும் தென்ஆப்பிரிக்க அணி இந்த போட்டியில் கால் பதிக்கிறது. தங்களது வெற்றி உத்வேகத்தை தொடர்ந்து ஒருநாள் தொடரிலும் சாதிக்க தென்ஆப்பிரிக்கா வியூகம் வகுக்கும்.
டெஸ்ட் போட்டியில் கண்ட தோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் ஒருநாள் தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்க இந்திய அணி தீவிரம் காட்டும். அதேநேரத்தில் தங்களது வெற்றிப் பயணத்தை தொடர தென் ஆப்பிரிக்கா வரிந்து கட்டும். சமபலம் வாய்ந்த இவ்விரு அணிகளும் சந்திக்கும் இந்த ஆட்டத்தில் பரபரப்புக்கு பஞ்சம் இருக்காது.