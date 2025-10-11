ஜடேஜா அபாரம்... வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தடுமாற்றம்

ஜடேஜா அபாரம்... வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தடுமாற்றம்
தினத்தந்தி 11 Oct 2025 4:57 PM IST
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 140 ரன்கள் எடுத்தது.

புதுடெல்லி,

இந்தியாவுக்கு வந்துள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணி 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் ஆடி வருகிறது. இரு அணிகளுக்குமான முதல் போட்டியில் இந்தியா இன்னிங்ஸ் மற்றும் 140 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது. இந்த நிலையில் இந்தியா- வெஸ்ட் இண்டீஸ் இடையிலான 2-வது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி டெல்லியில் உள்ள அருண்ஜெட்லி ஸ்டேடியத்தில் நேற்று தொடங்கியது. இந்த போட்டிக்கான டாசில் வென்ற இந்தியா முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. தொடர்ந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்தியா முதல் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் 90 ஓவரில் 2 விக்கெட்டை இழந்து 318 ரன்கள் குவித்தது. இந்தியா தரப்பில் ஜெய்ஸ்வால் 173 ரன்னுடனும், சுப்மன் கில் 20 ரன்னுடனும் களத்தில் இருந்தனர். இன்று 2ம் நாள் ஆட்டம் நடைபெற்றது .இன்று ஆட்டம் தொடங்கிய சிறுது நேரத்திலேயே ஜெய்ஸ்வால் 175 ரன்களுக்கு ரன் அவுட் ஆனார். பின்னர் நிதிஸ் ரெட்டி , கில் இருவரும் இணைந்து சிறப்பாக விளையாடினர். குறிப்பாக கில் நிலைத்து ஆடி ரன்கள் குவித்தார் . தொடர்ந்து ஆடிய கில் சதமடித்து அசத்தினார் . மறுபுறம் நிதிஸ் ரெட்டி 43 ரன்களுக்கும் பின்னர் வந்த துருவ் ஜுரேல் 44 ரன்களுக்கும் வெளியேறினர். இந்திய அணி 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 518 ரன்கள் எடுத்திருந்த போது டிக்ளேர் செய்தது. கில் 129 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். தொடர்ந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதல் இன்னிங்சில் விளையாடி வருகிறது.

தொடக்க வீரர்களாக ஜான் கேம்பெல் , டேகனரின் சந்தர்பால் ஆகியோர் களமிறங்கினர். தொடக்கத்தில் ஜான் கேம்பெல் 10 ரன்களில் வெளியேறினார். பின்னர் அலிக் அதனேஸ், டேகனரின் சந்தர்பால் இருவரும் நிலைத்து ஆடி ரன்கள் குவித்தனர். டேகனரின் சந்தர்பால் 34 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். தொடர்ந்து அலிக் அதனேஸ் 41 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். தொடர்ந்து ரோஸ்டன் சேஸ் ரன் எதுவும் எடுக்காமல் வெளியேறினார் .

இறுதியில் 2வது நாள் முடிவில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 140 ரன்கள் எடுத்தது. ஷாய் ஹோப் 31 ரன்களும், டெவின் இம்லாக் 14 ரன்களும் எடுத்து களத்தில் உள்ளனர்.

இந்தியா சார்பில் ஜடேஜா 3 விக்கெட் , குல்தீப் யாதவ் ஒரு விக்கெட் வீழ்த்தினர்.

