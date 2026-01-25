ரோகித் சர்மா, ஹர்மன்பிரீத் கவுருக்கு பத்ம ஸ்ரீ விருது
சென்னை,
கிரிக்கெட் விளையாட்டில் சிறந்து விளங்கிய இந்திய ஆண்கள் கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ரோகித் சர்மா மற்றும் மகளிர் அணியின் கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கவுருக்கு பதம் ஸ்ரீ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவின் டென்னிஸ் ஜாம்பவான் விஜய் அமிர்தராஜுக்கு பத்ம பூஷன் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னாள் இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிரவீன் குமார் மற்றும் இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணியின் கோல்கீப்பர் சவிதா புனியா ஆகியோரும் பத்மஸ்ரீ விருதுக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.விளையாட்டுத் துறையில் தங்கள் சாதனைகளுக்காக பல்தேவ் சிங், பகவான் தாஸ் ரைக்வார் மற்றும் கே. பஜனிவேல் ஆகியோருக்கும் பத்மஸ்ரீ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
