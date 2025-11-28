- செய்திகள்
டி20 கிரிக்கெட்: இந்தியா - இலங்கை தொடருக்கான அட்டவணை அறிவிப்பு
இந்தியா - இலங்கை முதல் டி20 போட்டி டிசம்பர் 21-ம் தேதி நடைபெற உள்ளது.
மும்பை,
இலங்கை மகளிர் கிரிக்கெட் அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாட உள்ளது. இந்த தொடருக்கான அட்டவணையை பி.சி.சி.ஐ. இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி இந்தியா - இலங்கை மகளிர் கிரிக்கெட் அணிகள் இடையிலான முதல் டி20 போட்டி டிசம்பர் 21-ம் தேதி விசாகப்பட்டினத்தில் நடைபெற உள்ளது. 2-வது போட்டி 23-ம் தேதி அதே மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது.
கடைசி 3 போட்டிகள் முறையே 26, 28 மற்றும் 30 ஆகிய தேதிகளில் திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற உள்ளது.
News Schedule for @IDFCFIRSTBank T20I series against Sri Lanka Women announced.Details ▶️ https://t.co/jYCdTE8YhA#TeamIndia | #WomenInBlue | #INDvSL pic.twitter.com/wK4d5c0XLQ— BCCI Women (@BCCIWomen) November 28, 2025
