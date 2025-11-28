இந்திய டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டை காப்பாற்றுவதற்கு சரியான முடிவை... - மனோஜ் திவாரி
கவுதம் கம்பீரை நீக்க வேண்டும் என்று ரசிகர்கள் பலர் சமூக வலைதளத்தில் குரல் எழுப்பி வருகிறார்கள்.
மும்பை
தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் படுதோல்வியை சந்தித்த இந்திய அணி 0-2 என்ற கணக்கில் தொடரை முழுமையாக பறிகொடுத்தது. கடந்த ஆண்டு அக்டோபர், நவம்பரில் சொந்த மண்ணில் நடந்த டெஸ்ட் தொடரில் 0-3 என்ற கணக்கில் நியூசிலாந்திடம் தோற்று இருந்தது. ஒரு ஆண்டுக்குள் மீண்டும் இந்திய அணி உள்ளூரில் டெஸ்ட் தொடரை இழந்து பேரதிர்ச்சி அளித்துள்ளது.
இதனால் தலைமை பயிற்சியாளர் கவுதம் கம்பீரை நீக்க வேண்டும் என்று ரசிகர்கள் பலர் சமூக வலைதளத்தில் குரல் எழுப்பி வருகிறார்கள். அத்துடன் முன்னாள் கேப்டன் கும்பிளே, வெங்கடேஷ் பிரசாத் உள்பட முன்னாள் வீரர்கள் சிலரும் கம்பீரின் செயல்பாட்டை விமர்சித்துள்ளனர். அதே வேளையில் சில முன்னாள் வீரர்கள் கம்பீருக்கு ஆதரவாக கருத்து தெரிவித்து உள்ளனர்.
இந்த நிலையில் இந்திய அணி தலைமை பயிற்சியாளர் கம்பீரை பதவியில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என்று முன்னாள் வீரர் மனோஜ் திவாரி தெரிவித்து உள்ளார்.
இது குறித்து அவர் பேசியது பின்வருமாறு:- “ இந்திய அணி ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்த பார்டர்- கவாஸ்கர் கோப்பை, சொந்த மண்ணில் நியூசிலாந்து, தென் ஆப்பிரிக்காவிடம் தோற்று உள்ளது. இந்தியாவுக்கு தனித்தனியான பயிற்சியாளர்கள் தேவை என்பதில் சந்தேகமில்லை. டெஸ்ட் போட்டிக்கான இந்திய அணிக்கு புதிய பயிற்சியாளரை நியமிக்க வேண்டும். பாதாளத்தில் தவிக்கும் இந்திய டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டை காப்பாற்றுவதற்கு தேவையான முடிவை எடுக்க இதுவே சரியான நேரமாகும். டெஸ்ட் அணி பயிற்சியாளர் பதவியில் இருந்து கம்பீரை நீக்க வேண்டும்.
ஆசியக்கோப்பை மற்றும் சாம்பியன்ஸ் டிராபியை தாம் வென்றதாக கம்பீர் சொல்லி உள்ளார். ஆனால் அந்த அணி ரோகித் சர்மா, ராகுல் டிராவிட், விராட் கோலி ஆகியோரால் உருவாக்கப்பட்டது. அதனால் ஒருவேளை கம்பீர் பயிற்சியாளராக இல்லாமல் இருந்திருந்தால் கூட அந்த 2 தொடர்களையும் இந்திய அணி வென்றிருக்கும். ஏனென்றால் வெற்றிக்கான அணி ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்டிருந்தது.
கம்பீர் போன்ற வெள்ளைப் பந்து கிரிக்கெட் டுக்கான ஆலோசகர் இந்தியாவை டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் பயிற்சி செய்வது துரதிஷ்டவசமானது. நீங்கள் டெஸ்ட் போட்டிகளில் அதிக அளவில் அனுபவத்தைக் கொண்டிருக்காவிட்டால் எப்படி எதிர்பார்க்கும் முடிவை கொடுக்க முடியும்? அது சாத்தியமற்றது” என்று கூறினார்.