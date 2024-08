டி.என்.பி.எல்.: சாம்பியன் பட்டம் வெல்லப்போவது யார்..? திண்டுக்கல் - கோவை அணிகள் நாளை பலப்பரீட்சை

A big final awaits at Chepauk! Who do you think will lift the TNPL 2024 trophy this time? Watch #TNPL2024 live on Star Sports 1, Star Sports 1 Tamil, and FanCode.#IDTTvDD #NammaOoruAattam #TNPL2024 #NammaOoruNammaGethu pic.twitter.com/ijfkGRdVWJ