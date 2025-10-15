- செய்திகள்
- சினிமா
- வெப்ஸ்டோரி
- விளையாட்டு
- வணிகம்
- கல்வி/வேலைவாய்ப்பு
- ஆன்மிகம்
- ஜோதிடம்
- தலையங்கம்
- ஆரோக்யம்
- இ-பேப்பர்
- புகார் பெட்டி
- ஸ்பெஷல்ஸ்
- DT Apps
ஆசிய கோப்பை தகுதி சுற்று: இந்தியா தோல்வி
இந்திய அணி, சிங்கப்பூர் அணியுடன் மோதியது
பனாஜி,
ஆசிய கோப்பை கால்பந்து போட்டி 2027-ம் ஆண்டு சவுதி அரேபியாவில் நடக்கிறது. இந்த போட்டிக்கான தகுதி சுற்று பல்வேறு இடங்களில் நடந்து வருகிறது. இதில் நேற்றிரவு கோவாவில் நடந்த ஒரு ஆட்டத்தில் இந்திய அணி, சிங்கப்பூர் அணியுடன் மோதியது
பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தில் 1-2 என்ற கோல் கணக்கில் இந்திய அணி சிங்கப்பூரிடம் (சி பிரிவு) தோற்றது. இதன் மூலம் புள்ளி பட்டியலில் கடைசி இடத்துக்கு தள்ளப்பட்ட இந்திய அணி ஆசிய போட்டிக்கு தகுதி பெறும் வாய்ப்பையும் இழந்தது.
விளையாட்டு
சினிமா
ஸ்பெஷல்ஸ்
Group sites
எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு
Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemapகாப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire