யு17 உலகக் கோப்பை கால்பந்து: போர்ச்சுகல் அணி ‘சாம்பியன்’
இறுதி ஆட்டத்தில் போர்ச்சுகல்-ஆஸ்திரியா அணிகள் மோதின.
தோகா,
17-வது வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கான (யு17) 20-வது உலகக் கோப்பை கால்பந்து போட்டி கத்தார் தலைநகர் தோகாவில் நடந்தது. 48 அணிகள் பங்கேற்ற இந்த கால்பந்து திருவிழாவில் நேற்று முன்தினம் இரவு நடந்த இறுதி ஆட்டத்தில் போர்ச்சுகல்-ஆஸ்திரியா அணிகள் மோதின.
விறுவிறுப்பான இந்த ஆட்டத்தில் போர்ச்சுகல் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் ஆஸ்திரியாவை வீழ்த்தி முதல்முறையாக உலகக் கோப்பையை உச்சி முகர்ந்தது. போர்ச்சுகல் வீரர் அனிசியோ காப்ரல் 32-வது நிமிடத்தில் அடித்த கோல் வெற்றியை தீர்மானிப்பதாக அமைந்தது. அவர் இந்த தொடரில் அடித்த 7-வது கோல் இதுவாகும்.
முன்னதாக நடந்த 3-வது இடத்துக்கான அட்டத்தில் இத்தாலி அணி பெனால்டி ஷூட்-அவுட்டில் 4-2 என்ற கோல் கணக்கில் 4 முறை சாம்பியனான பிரேசிலுக்கு அதிர்ச்சி அளித்து 3-வது இடத்தை தனதாக்கியது.
அடுத்த உலகக் கோப்பை போட்டி அடுத்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இதே கத்தாரில் நடக்கிறது.