- செய்திகள்
- சினிமா
- வெப்ஸ்டோரி
- விளையாட்டு
- வணிகம்
- கல்வி/வேலைவாய்ப்பு
- ஆன்மிகம்
- ஜோதிடம்
- தலையங்கம்
- ஆரோக்யம்
- இ-பேப்பர்
- புகார் பெட்டி
- ஸ்பெஷல்ஸ்
- DT Apps
ஜூனியர் பெண்கள் உலகக் கோப்பை ஆக்கி: ஸ்பெயின் அணியிடம் இந்தியா தோல்வி
9-வது இடத்துக்கான ஆட்டத்தில் இந்திய அணி, ஸ்பெயினை சந்தித்தது.
சான்டியாகோ,
11-வது ஜூனியர் பெண்கள் உலகக் கோப்பை ஆக்கி போட்டி சிலி தலைநகர் சான்டியாகோவில் நடந்து வருகிறது. இதில் 9-வது இடத்துக்கான ஆட்டத்தில் இந்திய அணி, ஸ்பெயினை சந்தித்தது.
இந்த ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 1-2 என்ற கோல் கணக்கில் ஸ்பெயினிடம் பணிந்து 10-வது இடம் பிடித்து ஏமாற்றம் அளித்தது. ஸ்பெயின் அணியில் நாதலியா விலானோவா (16-வது நிமிடம்), எஸ்தர் கனாலிஸ் (36-வது நிமிடம்) கோலடித்தனர். இந்திய அணியில் கனிகா சிவாச் (41-வது நிமிடம்) கோல் அடித்தார்.
விளையாட்டு
சினிமா
ஸ்பெஷல்ஸ்
Group sites
எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு
Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemapகாப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire