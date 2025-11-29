ஜூனியர் உலகக் கோப்பை ஆக்கி: வெற்றியோடு தொடங்கிய இந்திய அணி
இந்தியா 7-0 என்ற கோல் கணக்கில் சிலியை வீழ்த்தி வெற்றியோடு தொடங்கியது.
சென்னை,
14-வது ஜூனியர் உலகக் கோப்பை ஆக்கி போட்டி (21 வயதுக்கு உட்பட்டோர்) ஆக்கி போட்டி சென்னை எழும்பூரில் உள்ள மேயர் ராதாகிருஷ்ணன் ஸ்டேடியம் மற்றும் மதுரை ரேஸ்கோர்சில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள சர்வதேச ஆக்கி ஸ்டேடியத்தில் நேற்று தொடங்கியது.
டிசம்பர் 10-ந் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த போட்டியில் பங்கேற்றுள்ள 24 அணிகள் 6 பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதில் மதுரையில் நேற்று காலை நடந்த தொடக்க லீக் ஆட்டத்தில் ஜெர்மனி அணி, தென் ஆப்பிரிக்காவை எதிர்கொண்டது. தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய 7 முறை சாம்பியனான ஜெர்மனி 4-0 என்ற கோல் கணக்கில் தென் ஆப்பிரிக்காவை தோற்கடித்து போட்டியை வெற்றியுடன் தொடங்கியது. ஜெர்மனி அணியில் ஜஸ்டஸ் வார்விக் (19-வது, 56-வது நிமிடம்), பென் ஹாஸ்ேபச் (43-வது நிமிடம்), பால் கிளான்டெர் (44-வது நிமிடம்) ஆகியோர் கோலடித்தனர்.
மற்றொரு ஆட்டத்தில் அயர்லாந்து அணி 4-3 என்ற கோல் கணக்கில் கனடாவை போராடி வீழ்த்தியது. மற்ற ஆட்டங்களில் ஸ்பெயின் 8-0 என்ற கோல் கணக்கில் எகிப்தையும், பெல்ஜியம் 12-1 என்ற கோல் கணக்கில் நமிபியாவையும் ஊதித்தள்ளின. பெல்ஜியம் அணியில் மதியாஸ் லாவெர்ஸ் 4 கோலும், ஹூகோ லபுசேர் 3 கோலும் அடித்தனர்.
சென்னையில் நடந்த ஆட்டங்களில் முன்னாள் சாம்பியனான அர்ஜென்டினா அணி 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் ஜப்பானையும், நியூசிலாந்து 5-3 என்ற கோல் கணக்கில் சீனாவையும், சுவிட்சர்லாந்து 4-0 என்ற கோல் கணக்கில் ஓமனையும் பதம் பார்த்தது.
இரவில், உலக தரவரிசையில் 2-வது இடம் வகிக்கும் இந்திய அணி, 18-ம் நிலை அணியான சிலியை எதிர்கொண்டது. உள்ளூர் ரசிகர்களின் அமோக ஆதரவுடன் துடிப்புடன் ஆடிய இந்திய வீரர்கள் அடிக்கடி சிலியின் கோல் எல்லைக்குள் ஊடுருவினர். ஆனாலும் முதல் கால்பகுதியில் அவர்களின் தடுப்பு வளையத்தை உடைக்க முடியவில்லை.
16-வது நிமிடத்தில் இந்தியாவின் ரோசன் குஜூல் கோல் போட்டு கணக்கை தொடங்கி வைத்தார். 21-வது நிமிடத்தில் மேலும் ஒரு கோல் போட்டார். தொடர்ந்து தில்ராஜ் சிங் (24 மற்றும் 34-வது நிமிடம்), அஜீத் யாதவ் (35-வது நிமிடம்), அன்மோல் எக்கா (48-வது நிமிடம்) கோலடித்து அசத்தினர். கடைசி நிமிடத்தில் கிடைத்த பெனால்டி ஸ்டிரோக் வாய்ப்பை கேப்டன் ரோகித் கோலாக்கினார். முடிவில் இந்தியா 7-0 என்ற கோல் கணக்கில் சிலியை வீழ்த்தி வெற்றியோடு தொடங்கியது.