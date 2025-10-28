புரோ கபடி லீக்: முதல் அணியாக இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறிய தபாங் டெல்லி
முன்னதாக நடந்த வெளியேற்றுதல் 2-வது சுற்றில் பாட்னா அணி பெங்களூரு புல்சை வீழ்த்தியது.
புதுடெல்லி,
12-வது புரோ கபடி லீக் போட்டி டெல்லியில் நடந்து வருகிறது. இதில் நேற்றிரவு அரங்கேறிய இறுதிப்போட்டிக்கான முதலாவது தகுதி சுற்றில் புனேரி பால்டன் - தபாங் டெல்லி அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின.
விறுவிறுப்பாக நடந்த இந்த ஆட்டத்தில் இரு அணிகளும் மாறி மாறி புள்ளிகள் எடுத்தன. இதனால் ஆட்டத்தில் அனல் பறந்தது. வழக்கமான நேரத்தில் ஆட்டம் 34-34 என்ற புள்ளி கணக்கில் சமனுக்கு வந்தது. இதையடுத்து முடிவை அறிய டைபிரேக்கர் கடைபிடிக்கப்பட்டது. இதில் அபாரமாக ஆடிய டெல்லி அணி 6-4 என்ற புள்ளி கணக்கில் புனேயை வீழ்த்தி முதல் அணியாக இறுதிப்போட்டிக்குள் நுழைந்தது. தோற்றாலும் புனே அணிக்கு இன்னொரு வாய்ப்புண்டு.
முன்னதாக நடந்த வெளியேற்றுதல் 2-வது சுற்றில் பாட்னா பைரட்ஸ் அணி 46-37 என்ற புள்ளி கணக்கில் பெங்களூரு புல்சை வெளியேற்றி 3-வது சுற்றுக்கு முன்னேறியது.
இன்று இரவு 8 மணிக்கு நடக்கும் வெளியேற்றுதல் 3-வது சுற்றில் பாட்னா பைரேட்ஸ் - தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன.