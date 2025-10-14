புரோ கபடி லீக் : பாட்னாவை வீழ்த்திய குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ்
புதுடெல்லி,
புரோ கபடி லீக் தொடர் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது டெல்லியில் லீக் ஆட்டங்கள் நடந்து வருகிறது. இந்த தொடரில் இன்று 2 லீக் ஆட்டங்கள் நடக்கிறது.
அதன்படி இரவு 8 மணிக்கு தொடங்கிய முதல் ஆட்டத்தில் பாட்னா பைரேட்ஸ் - குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் மோதின. இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதலே அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய குஜராத் அணி 40-32 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் பாட்னாவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.
இன்று நடைபெற்று வரும் மற்றொரு ஆட்டத்தில் உ.பி.யோத்தாஸ் - தமிழ் தலைவாஸ் அணிகள் ஆடி வருகின்றன.
