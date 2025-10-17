புரோ கபடி லீக்: மும்பை அணி 8-வது வெற்றி

புரோ கபடி லீக்: மும்பை அணி 8-வது வெற்றி
Image Courtesy: @ProKabaddi

தினத்தந்தி 17 Oct 2025 6:35 AM IST
12-வது புரோ கபடி லீக் தொடர் டெல்லியில் நடந்து வருகிறது.

புதுடெல்லி,

12 அணிகள் இடையிலான 12-வது புரோ கபடி லீக் தொடர் டெல்லியில் நடந்து வருகிறது. இதில் நேற்றிரவு நடந்த பெங்களூரு புல்ஸ்- பாட்னா பைரட்ஸ் அணிகள் இடையிலான ஆட்டம் 32-32 என்ற புள்ளி கணக்கில் சமனில் முடிந்தது.

இதைத் தொடர்ந்து முடிவை அறிய கொண்டு வரப்பட்ட டைபிரேக்கரில் பாட்னா அணி 6-5 என்ற புள்ளி கணக்கில் பெங்களூருவை வீழ்த்தி 4-வது வெற்றியை பெற்றது. பெங்களூரு வீரர் அலிரெஜா மிர்ஜாயன் 17 புள்ளிகள் திரட்டியும் பலன் இல்லை.

மற்றொரு ஆட்டத்தில் முன்னாள் சாம்பியனான யு மும்பா 33-26 என்ற புள்ளி கணக்கில் தெலுங்கு டைட்டன்சை தோற்கடித்து 8-வது வெற்றியை வசப்படுத்தியது.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
