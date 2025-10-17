புரோ கபடி லீக்: டை பிரேக்கரில் பெங்களூரு அணியை வீழ்த்திய பாட்னா

image courtesy:twitter/@ProKabaddi

தினத்தந்தி 17 Oct 2025 3:15 AM IST (Updated: 17 Oct 2025 3:15 AM IST)
பெங்களூரு புல்ஸ்- பாட்னா பைரட்ஸ் அணிகள் இடையிலான ஆட்டம் வழக்கமான நேர முடிவில் சமனில் முடிந்தது.

புதுடெல்லி,

12 அணிகள் இடையிலான 12-வது புரோ கபடி லீக் தொடர் டெல்லியில் நடந்து வருகிறது. இதில் நேற்றிரவு நடந்த பெங்களூரு புல்ஸ்- பாட்னா பைரட்ஸ் அணிகள் இடையிலான ஆட்டம் வழக்கமான நேர முடிவில் 32-32 என்ற புள்ளி கணக்கில் சமனில் முடிந்தது.

இதைத் தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் முடிவை கண்டறிய டை பிரேக்கர் முறை கடைபிடிக்கப்பட்டது. இதில் பாட்னா அணி 6-5 என்ற புள்ளி கணக்கில் பெங்களூருவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.

