புரோ கபடி லீக் : தமிழ் தலைவாஸ் தோல்வி
84-வது லீக் ஆட்டத்தில் உ.பி.யோத்தாஸ் - தமிழ் தலைவாஸ் அணிகள் ஆடின.
புதுடெல்லி,
புரோ கபடி லீக் தொடர் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது டெல்லியில் லீக் ஆட்டங்கள் நடந்து வருகிறது. இந்த தொடரில் நேற்றிரவு நடந்த 84-வது லீக் ஆட்டத்தில் உ.பி.யோத்தாஸ் - தமிழ் தலைவாஸ் அணிகள் ஆடின.
இந்த ஆட்டத்தில் உ.பி. யோத்தாஸ் அணி 32-31 என்ற புள்ளி கணக்கில் தமிழ் தலைவாசை வீழ்த்தியது. தமிழ் தலைவாசுக்கு இது 9-வது தோல்வியாகும்.
இன்றைய ஆட்டங்களில் தெலுங்கு டைட்டன்ஸ்- பெங்கால் வாரியர்ஸ் (இரவு 7.30 மணி), ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ்- புனேரி பால்டன் (இரவு 8.30 மணி), குஜராத் ஜெயன்ட்ஸ்- தமிழ் தலைவாஸ் (இரவு 9.30 மணி) அணிகள் மோதுகின்றன.
