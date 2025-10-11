- செய்திகள்
புரோ கபடி லீக்: பெங்கால் வாரியர்ஸை வீழ்த்திய யு மும்பா
நேற்றிரவு நடந்த ஒரு லீக் ஆட்டத்தில் பெங்கால் வாரியர்ஸ் - யு மும்பா அணிகள் மோதின.
சென்னை,
12-வது புரோ கபடி லீக் தொடரில், சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நேற்றிரவு நடந்த ஒரு லீக் ஆட்டத்தில் பெங்கால் வாரியர்ஸ் - யு மும்பா அணிகள் மோதின.
இந்த மோதலில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய யு மும்பா 48-29 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் பெங்கால் வாரியர்ஸை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.
