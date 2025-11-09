- செய்திகள்
உலகக் கோப்பை செஸ்: குகேஷ் அதிர்ச்சி தோல்வி
இந்தியாவின் குகேஷ், ஜெர்மனியின் பிடரெரிக் ஸ்வனேவிடம் மோதினார் .
கோவா,
உலகக் கோப்பை செஸ் போட்டி கோவாவில் நடந்து வருகிறது. இதில் ஒவ்வொரு சுற்றும் 2 ஆட்டங்கள் கொண்டது. 3-வது சுற்றில் நேற்று நடைபெற்ற 2-வது ஆட்டம் ஒன்றில் உலக சாம்பியனான இந்தியாவின் குகேஷ், ஜெர்மனியின் பிடரெரிக் ஸ்வனேவிடம் மோதினார் .
இந்த ஆட்டத்தில் 0.5-1.5 என்ற புள்ளி கணக்கில் குகேஷ் தோற்று வெளியேறினார். இந்திய வீரர்கள் அர்ஜூன் எரிகைசி, பிரக்ஞானந்தா தங்களது ஆட்டங்களில் வெற்றி பெற்று 4-வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்கள்.
