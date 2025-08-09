சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ்: 2வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார் ஆடம் வால்டன்
சின்சினாட்டி ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டி அமெரிக்காவின் சின்சினாட்டி நகரில் நடைபெற்று வருகிறது.. அமெரிக்க ஓபனுக்கு முன்னோட்டமாக கருதப்படும் நூற்றாண்டு கால பழமைவாய்ந்த இந்த போட்டியில் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் அனைவரும் பங்கேற்றுள்ளார்கள்.
இதில் இன்று நடந்தன் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் முதல் சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் ஆஸ்திரேலியாவின் ஆடம் வால்டன், அர்ஜெண்டினாவின் மரியானோ நவோன் உடன் மோதினார்.
இந்த மோதலில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்தி அபாரமாக செயல்பட்ட ஆடம் வால்டன் 4-6, 7-6 (7-3), 6-1 என்ற செட் கணக்கில் மரியானோ நவோவை வீழ்த்தி 2வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
