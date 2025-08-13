சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ்: ஆடம் வால்டன் அதிர்ச்சி தோல்வி
சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வருகிறது.
சின்சினாட்டி,
பல முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ள சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 3வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் ஆடம் வால்டன் (ஆஸ்திரேலியா) - செக் குடியரசின் ஜிரி லெஹெக்கா உடன் மோதினார்.
இந்த மோதலில் தொடக்கம் முதலே அபாரமாக செயல்பட்டு ஆதிக்கம் செலுத்திய ஜிரி லெஹெக்கா 7-6 (7-5), 7-6 (7-3) என்ற செட் கணக்கில் ஆடம் வால்டனை வீழ்த்தி 4வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார். வெற்றி பெறுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆடம் வால்டன் அதிர்ச்சி தோல்வி கண்டு தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.
