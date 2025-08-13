சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ்: 4வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார் அல்காரஸ்

சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ்: 4வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார் அல்காரஸ்
image courtesy: PTI

தினத்தந்தி 13 Aug 2025 6:30 AM IST
சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வருகிறது.

சின்சினாட்டி,

பல முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ள சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 3வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் முன்னணி வீரரான கார்லஸ் அல்காரஸ் (ஸ்பெயின்) - செர்பியாவின் ஹமாத் மெட்ஜெடோவிக் உடன் மோதினார்.

இந்த மோதலில் தொடக்கம் முதலே அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஆதிக்கம் செலுத்திய அல்காரஸ் 6-4, 6-4 என்ற நேர் செட் கணக்கில் ஹமாத் மெட்ஜெடோவிக்கை வீழ்த்தி 4வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

