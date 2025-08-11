சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ்: பென் ஷெல்டன் 3வது சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்
அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டன் - அர்ஜெண்டினாவின் கமிலோ யூகோ காரபெல்லி உடன் மோதினார்.
சின்சினாட்டி,
சின்சினாட்டி ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டி அமெரிக்காவின் சின்சினாட்டி நகரில் நடைபெற்று வருகிறது.. அமெரிக்க ஓபனுக்கு முன்னோட்டமாக கருதப்படும் நூற்றாண்டு கால பழமைவாய்ந்த இந்த போட்டியில் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் அனைவரும் பங்கேற்றுள்ளார்கள்.
இதில் இன்று நடந்த ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 2வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டன் - அர்ஜெண்டினாவின் கமிலோ யூகோ காரபெல்லி உடன் மோதினார்.
இந்த மோதலின் முதல் செட்டை 6-3 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் பென் ஷெல்டன் கைப்பற்றினார். தொடர்ந்து நடைபெற்ற 2வது செட்டில் ஷெல்டன் 3-1 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் இருந்தார். அப்போது காயம் காரணமாக கமிலோ யூகோ காரபெல்லி போட்டியில் இருந்து வெளியேறினார். இதன் காரணமாக ஷெல்டன் 3வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
