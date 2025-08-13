சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ்: கரேன் கச்சனோவ் 4வது சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்
சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வருகிறது.
சின்சினாட்டி,
பல முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ள சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 3வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் முன்னணி வீரரான கரேன் கச்சனோவ் (ரஷியா) - அமெரிக்காவின் ஜென்சன் ப்ரூக்ஸ்பி உடன் மோதினார்.
இந்த மோதலில் தொடக்கம் முதலே அபாரமாக செயல்பட்டு ஆதிக்கம் செலுத்திய கரேன் கச்சனோவ் 6-3, 6-3 என்ற நேர் செட் கணக்கில் ஜென்சன் ப்ரூக்ஸ்பியை வீழ்த்தி 4வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
