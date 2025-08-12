சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ்: 4வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார் மேடிசன் கீஸ்

சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ்: 4வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார் மேடிசன் கீஸ்
x

கோப்புப்படம்

தினத்தந்தி 12 Aug 2025 9:02 AM IST
t-max-icont-min-icon

சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வருகிறது.

சின்சினாட்டி,

சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடந்த மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவின் 3-வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் முன்னணி வீராங்கனையான மேடிசன் கீஸ் (அமெரிக்கா) - ஜப்பானின் அயோய் இடோ உடன் மோதினார்.

இந்த ஆட்டத்தில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்தி புள்ளிகளை எடுத்த மேடிசன் கீஸ் 6-4, 6-0 என்ற நேர் செட் கணக்கில் அயோய் இடோவை வீழ்த்தி 4வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper)

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X