சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ்: சபலென்கா 3வது சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்

சின்சினாட்டி ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டி அமெரிக்காவின் சின்சினாட்டி நகரில் நடைபெற்று வருகிறது..
இதில் இன்று நடந்த மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவின் 2வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் முன்னணி வீராங்கனையான அரினா சபலென்கா (பெலாரஸ்) - செக் குடியரசின் மார்கெட்டா வோண்ட்ரூசோவா உடன் மோதினார்.
இந்த மோதலில் தொடக்கம் முதலே அபாரமாக செயல்பட்டு ஆதிக்கம் செலுத்திய சபலென்கா 7-5, 6-1 என்ற செட் கணக்கில் மார்கெட்டா வோண்ட்ரூசோவாவை வீழ்த்தி 3வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
