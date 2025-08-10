சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ்: 3வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார் டெய்லர் பிரிட்ஸ்
சின்சினாட்டி ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டி அமெரிக்காவின் சின்சினாட்டி நகரில் நடைபெற்று வருகிறது.
சின்சினாட்டி ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டி அமெரிக்காவின் சின்சினாட்டி நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. அமெரிக்க ஓபனுக்கு முன்னோட்டமாக கருதப்படும் நூற்றாண்டு கால பழமைவாய்ந்த இந்த போட்டியில் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் அனைவரும் பங்கேற்றுள்ளார்கள்.
இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 2வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் முன்னணி வீரரான டெய்லர் பிரிட்ஸ் (அமெரிக்கா), சக நாட்டவரான எமிலியோ நாவா உடன் மோதினார்.
இந்த மோதலில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய டெய்லர் பிரிட்ஸ் 6-4, 6-4 என்ற நேர் செட் கணக்கில் எமிலியோ நாவாவை வீழ்த்தி 3வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
