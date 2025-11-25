டேவிஸ் கோப்பை டென்னிஸ்: இத்தாலி சாம்பியன்

டேவிஸ் கோப்பை டென்னிஸ்: இத்தாலி சாம்பியன்
x

image courtesy:twitter/@DavisCup

தினத்தந்தி 25 Nov 2025 2:39 PM IST
t-max-icont-min-icon

இறுதிப்போட்டியில் இத்தாலி - ஸ்பெயின் அணிகள் மோதின.

போலோக்னா,

டேவிஸ் கோப்பை டென்னிசில் இத்தாலியில் உள்ள போலோக்னா நகரில் நேற்று முன்தினம் நடந்த இறுதி ஆட்டத்தில் இத்தாலி - ஸ்பெயின் அணிகள் மோதின.

இதில் முதல் இரு ஒற்றையர் ஆட்டங்களில் இத்தாலியின் பெரேட்டினி, பிளவியோ கோபோலி ஆகியோர் வெற்றி பெற்றனர். இதன் மூலம் இத்தாலி 2-0 என்ற கணக்கில் ஸ்பெயினை வீழ்த்தி தொடர்ந்து 3-வது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தியது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X