ஹரிஷ் கல்யாண் நடிக்கும் 'நூறுகோடி வானவில்' படத்தின் டீசர் வெளியானது..!

சென்னை,

இயக்குனர் சசி தற்போது நடிகர் ஹரிஷ் கல்யாண் மற்றும் நடிகை சித்தி இத்னானி இணைந்து நடிக்கும் திரைப்படத்தை இயக்கி வருகிறார். இந்த திரைப்படத்தின் டைட்டில் மற்றும் மோஸன் போஸ்டர் சமீபத்தில் வெளியானது. 'நூறுகோடி வானவில்' என்று இந்த படத்திற்கு பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த திரைப்படம் இன்றைய நவீன காலத்தின் காதல் மற்றும் இளைய தலைமுறையினர் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகள் குறித்து பேச இருப்பதாக படக்குழு தெரிவித்துள்ளது. ஹரீஷ் கல்யாண் வினோ என்ற கதாபாத்திரத்திலும் சித்தி இத்னானி பென்னி என்ற கதாபாத்திரத்திலும் நடிக்கின்றனர்.

இந்த நிலையில் இந்த திரைப்படத்தின் டீசர் இன்று வெளியாகி உள்ளது. இந்த படத்தின் டீசரை நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் தன்னுடைய சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டார்.

So happy to launch #DirectorSASI sir's #NooruKodiVaanavil teaser https://t.co/izVYn9pNks



An Intense Love tale



My best wishes to entire team 💐@iamharishkalyan@SiddhiIdnani@madhavmedia@_AAProduction@AA_ARUNPRAKASH@prasannadop@Music_Siddhu#MSubarak@Nandinikalappa