'டிமான்டி காலனி 2' படத்தின் டிரெய்லர் வெளியானது

Thrills, chills and screams galore ♨️Presenting the release trailer of #DemonteColony2 ▶️ https://t.co/nXwpMDplK8Coming to theatres world-wide on the 15th of August.#DC2ReleaseTrailer#DC2FromAug15 @BTGUniversal @RedGiantMovies_ @arulnithitamil @bbobby @ManojBeno… pic.twitter.com/VUmsAf74hG