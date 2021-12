உணவு

அசைவம் சாப்பிடாதவர்கள் போதுமான புரதச்சத்தை பெறுவது எப்படி? + "||" + great source of protein comes from veg or non-veg

அசைவம் சாப்பிடாதவர்கள் போதுமான புரதச்சத்தை பெறுவது எப்படி?