ஆளுமை வளர்ச்சி

முழு முயற்சியோடு செயல்பட்டால் வெற்றி நிச்சயம் - பிருந்தா + "||" + Success is guaranteed if you work with full effort - Brinda

