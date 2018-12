மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்டாலின், விரைவில் முதல்-அமைச்சராகி மக்கள் நலத்திட்டங்களை நிறைவேற்றுவார் - பட்டுக்கோட்டையில், உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + Stalin will soon be the Cheif minister to carry out public welfare schemes - in Pattukottai, Udhayanidhi Stalin talks

ஸ்டாலின், விரைவில் முதல்-அமைச்சராகி மக்கள் நலத்திட்டங்களை நிறைவேற்றுவார் - பட்டுக்கோட்டையில், உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு