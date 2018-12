மாவட்ட செய்திகள்

கஜா புயலால் சேதமடைந்த திருமக்கோட்டை நெல் கொள்முதல் நிலைய கட்டிடத்தை சீரமைக்க வேண்டும் விவசாயிகள் கோரிக்கை + "||" + Damaged by the GAJA storm Tirumakkottai Paddy procurement building Need to be adjusted Farmers demand

கஜா புயலால் சேதமடைந்த திருமக்கோட்டை நெல் கொள்முதல் நிலைய கட்டிடத்தை சீரமைக்க வேண்டும் விவசாயிகள் கோரிக்கை