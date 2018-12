மாவட்ட செய்திகள்

திருத்துறைப்பூண்டி அருகே பாரபட்சமின்றி நிவாரணம் வழங்கக்கோரி கிராம மக்கள் சாலை மறியல் - 2 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + The villagers of the village are protesting against the impediments in Tiruthuraipondi - Traffic damage for 2 hours

திருத்துறைப்பூண்டி அருகே பாரபட்சமின்றி நிவாரணம் வழங்கக்கோரி கிராம மக்கள் சாலை மறியல் - 2 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு