மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி மாவட்டத்தில் 2018-ம் ஆண்டு 1,564 சாலை விபத்து வழக்குகள் பதிவு குண்டர் சட்டத்தில் 37 பேர் மீது நடவடிக்கை + "||" + In Trichy district, there are 1,564 road accidents in the year 2018 in the thugs Act on 37 people

திருச்சி மாவட்டத்தில் 2018-ம் ஆண்டு 1,564 சாலை விபத்து வழக்குகள் பதிவு குண்டர் சட்டத்தில் 37 பேர் மீது நடவடிக்கை