மாவட்ட செய்திகள்

மதுரை அரசு ஆஸ்பத்திரியில் எச்.ஐ.வி. ரத்தம் கொடுத்த வாலிபரின் உடல் பிரேத பரிசோதனை; வீடியோ பதிவும் செய்யப்பட்டது + "||" + The physical examination of the young man who was given HIV blood in Madurai Government hospital

மதுரை அரசு ஆஸ்பத்திரியில் எச்.ஐ.வி. ரத்தம் கொடுத்த வாலிபரின் உடல் பிரேத பரிசோதனை; வீடியோ பதிவும் செய்யப்பட்டது