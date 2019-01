மாவட்ட செய்திகள்

திருத்துறைப்பூண்டியில் மின்மயானம் அமைக்கும் பணியை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + The public demand to complete the work of electrification in the Tirur booth

திருத்துறைப்பூண்டியில் மின்மயானம் அமைக்கும் பணியை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை