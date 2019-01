மாவட்ட செய்திகள்

மேலூர், உசிலம்பட்டி, திருமங்கலத்தில் நீச்சல்குளம் அமைப்பது குறித்து பரிசீலிக்க ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + The court ordered to consider the suspension in Melur, Usilampatti, Tirumangalam

மேலூர், உசிலம்பட்டி, திருமங்கலத்தில் நீச்சல்குளம் அமைப்பது குறித்து பரிசீலிக்க ஐகோர்ட்டு உத்தரவு